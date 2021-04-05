Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

С. Рамос: думаю, завершу карьеру не скоро. Мои мысли — о пятой Лиге чемпионов и Кубке мира

С. Рамос: думаю, завершу карьеру не скоро. Мои мысли — о пятой Лиге чемпионов и Кубке мира
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в документальном сериале о себе, снятом Amazon, высказался о потенциальном завершении карьеры.

«Я думаю о пятой победе в Лиге чемпионов, о Кубке мира… Уйду, когда придёт время. Мой план — быть частью истории лучшего клуба в мире, «Реала». Сейчас думаю, что конец карьеры наступит не скоро. Это настолько личные момент и решение, что, как мне кажется, тело само всё заметит. И пока это время не наступило. Думаю, моё тело будет хорошо справляться, потому что я очень внимательно слежу за собой. Хочу играть и побеждать», — приводит слова Рамоса AS.

Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. В нынешнем сезоне 35-летний испанец провёл 15 матчей в Примере, забил 2 гола с пенальти и получил 3 жёлтые карточки.

Серхио Рамос: всегда был фанатом магии Роналдиньо. Мы больше не увидим такого футболиста
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021