С. Рамос: думаю, завершу карьеру не скоро. Мои мысли — о пятой Лиге чемпионов и Кубке мира

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в документальном сериале о себе, снятом Amazon, высказался о потенциальном завершении карьеры.
«Я думаю о пятой победе в Лиге чемпионов, о Кубке мира… Уйду, когда придёт время. Мой план — быть частью истории лучшего клуба в мире, «Реала». Сейчас думаю, что конец карьеры наступит не скоро. Это настолько личные момент и решение, что, как мне кажется, тело само всё заметит. И пока это время не наступило. Думаю, моё тело будет хорошо справляться, потому что я очень внимательно слежу за собой. Хочу играть и побеждать», — приводит слова Рамоса AS.
Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года, а до этого выступал за «Севилью», воспитанником которой является. В нынешнем сезоне 35-летний испанец провёл 15 матчей в Примере, забил 2 гола с пенальти и получил 3 жёлтые карточки.
- 5 апреля 2021
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