Андрей Мостовой — о чемпионской гонке: расслабляться нельзя, одна осечка — и будет близко

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0) и высказался о чемпионской гонке на заключительном этапе сезона.
«Тяжелая игра, были моменты у нас, но долго не могли их реализовать. Здорово, конечно, что сумели отличиться в конце первого тайма — это очень сильно помогло, иначе пришлось бы гораздо тяжелее. Что касается второй части вопроса, то всё нормально, очень рад, что забил. И после этого игра уже была сделана. Мне нужно было активно выйти, помогать в обороне и в атаке. И, понятное дело, помочь одержать победу. Мне кажется, у «Химок» в конце матча не было опасных моментов. Более-менее спокойно довели дело до победы.
Шесть туров до конца? Расслабляться нельзя. Эти четыре очка — всего одна осечка, тогда будет очень близко. У нас должна быть полная концентрация. Осталось немножко, чтобы, так сказать, оформить всё красиво», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».
- 5 апреля 2021
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