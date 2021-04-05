Черевченко — о «Зените»: с такими командами приятно играть: сами играют и другим дают

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
«Скажу кратко: «Зенит» заслуженно победил, но в то же время у меня к моим футболистам нет вопросов по самоотдаче, по желанию играть. Были ошибки, плохо держался мяч в средней зоне, поэтому такой результат.
У нас был разговор в раздевалке в перерыве, мы ребятам сказали, чтобы они больше прессинговали и выше поднимались. Нас заставлял счёт, надо было отыгрываться. С такими командами приятно играть: сами играют, другим дают.
План был играть вторым номером, быстро убегать в ответные атаки. Глупо было бы с «Зенитом» играть первым номером, все против него играют вторым номером. Пропустив, сделали поправки, стали выше играть», — сказал Черевченко на послематчевой пресс-конференции.
- 5 апреля 2021
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