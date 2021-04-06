«Вест Хэм» обыграл «Вулверхэмптон» и обогнал «Челси»

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» переиграл «Вулверхэмптон». Встреча проходила на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 6-й минуте счёт открыл Джесси Лингард, который получил передачу от Владимира Цоуфала, прошёл к штрафной, обыграл защитника и в штрафной уверенно разобрался с голкипером, пробив мимо него в правый нижний угол.

Видео гола Джесси Лингарда

На 14-й минуте преимущество гостей увеличил Пабло Форнальс. Лингарду удалось догнать мяч на левом фланге, у самого углового флажка, обработать его, уйти финтом от соперника и прострелить на Артура Масуаку. Тот в одно касание покатил мяч к линии вратарской, от которой Форнальс прицельным ударом поразил правый нижний угол.

Видео гола Пабло Форнальса

На 38-й минуте Джаррод Боуэн довёл счёт до разгромного. Томаш Соучек выдал передачу на Лингарда, тот убежал от центра поля, уйдя чуть ли не от половины соперников, и вырезал передачу между двумя защитниками на Боуэна, который вошёл в штрафную и пробил в ближний угол мимо голкипера.

Видео гола Джаррода Боуэна

На 44-й минуте один гол отыграл Леандер Дендонкер. Адама Траоре здорово прорвался по левому флангу к штрафной и навесил к линии вратарской, где Дендонкер продавил соперника и пробил головой в ближний угол.

Видео гола Леандера Дендонкера

На 68-й минуте Фабиу Силва забил второй гол хозяев. Быстрая атака по центру удалась «волкам» — Нету от центра поля выполнил дальнюю передачу на Фабиу Силву, тот обработал мяч в штрафной, воспользовавшись небольшой неразберихой «молотобойцев» в обороне, и пробил в левый нижний угол.

Видео гола Фабиу Силвы

«Вест Хэм» набрал 52 очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, обогнав «Челси». «Вулверхэмптон» (35) находится на 14-м месте.