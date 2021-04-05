«Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Вальядолидом»

В матче 29-го тура испанской Примеры «Барселона» принимала «Вальядолид». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Сантьяго Хайме Латр.
На протяжении всего матча «Барселона» владела игровым преимуществом. В первом тайме сине-гранатовые создали несколько голевых моментов, но реализовать их не смогли. Во втором тайме хозяева нарастили давление и имели ещё несколько шансов отличиться. Реализовать удалось лишь один из моментов — на 90-й минуте победный и единственный гол каталонцев забил Усман Дембеле.
Стоит отметить, что с 79-й минуты «Вальядолид» играл в меньшинстве. Красную карточку получил нападающий гостей Оскар Плано. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу «Барселоны».
«Барселона», набрав в 29 матчах 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. В активе мадридского «Реала», который идёт на третьем месте, 63 очка. Лидирует в чемпионате «Атлетико» (66). «Вальядолид» (28) — на 16-м месте.
- 5 апреля 2021
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