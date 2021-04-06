Игрок «Кадиса» выступит на пресс-конференции после обвинений в расизме

Испанский «Кадис» во вторник, 6 апреля, организует специальную пресс-конференцию после расистского скандала, который произошёл накануне в матче «Валенсией» (2:1).

На пресс-конференции выступит защитник «Кадиса» Хуан Кала, которого футболист «Валенсии» Муктар Дьякаби обвинил в расистских оскорблениях. Дьякаби решил покинуть поле в знак протеста. Партнеры по «Валенсии» поддержали его и также ушли, однако спустя 25 минут вернулись, игра была возобновлена.

Позже на тренировке «Валенсии» состоялась акция в поддержку защитника. В акции приняли участие все игроки команды, тренер Хавьер Грасия вместе с его штабом, персонал клуба и президент «Валенсии» Анил Мурти. Все участники выстроились вокруг Дьякаби, каждый вытянул одну руку, развернув ладонь тыльной стороной вперёд.

«Вчера, сегодня, завтра и всегда: стоп, расизм! Полностью поддерживаем Дьякаби. Будем бороться до конца, чтобы выяснить, что произошло, защитить нашего игрока и искоренить расизм», — говорится в сообщении клуба.