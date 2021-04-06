Дэвид Мойес: уже апрель, а «Вест Хэм» всё ещё борется с топ-клубами

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес оценил выступление команды в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. Вчера, 5 апреля, «молотобойцы» на выезде обыграли «Вулверхэмптон» (3:2) и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице.
«Наше выступление нельзя назвать случайностью. Мы занимаем хорошее положение за восемь матчей до конца чемпионата. Может быть, сегодня я и могу думать об этой позиции, но когда слышишь от других, что „Вест Хэм“ идёт четвёртым… Давайте признаем честно, если бы кто-то сказал это в начале сезона, его сочли бы сумасшедшим.
Но мы поднялись на четвёртое место и хотим проделывать хорошую работу. Мы хотим бороться, быть профессионалами и играть хорошо, забивая голы, когда появляется возможность. Были бы приятно, если бы игроки облегчили мне задачу, это точно. Хотя и так получается волшебство! Мы продолжаем двигаться дальше. Уже апрель, а мы всё ещё боремся с топ-клубами", — цитирует Мойеса официальный сайт клуба.
Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»
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