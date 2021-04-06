Бывший владелец «Ромы»: я не хотел продавать Салаха, но у меня не было выбора

Бывший владелец «Ромы» Джеймс Паллотта признался, что не хотел продавать египтянина Мохамеда Салаха в «Ливерпуль».
«Салах был чудесным парнем, которого я не хотел терять. Я любил его. Я не хотел его продавать, но у меня не было выбора. Салах в любом случае собирался уходить, так как ему было что доказывать», — приводит слова Паллотты The Athletic.
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 29 матчей в английской Премьер-лиге, забил 18 голов (6 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.
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Видео гола Мохамеда Салаха в ворота «Арсенала»
- 6 апреля 2021
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