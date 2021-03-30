Мохамед Салах: «Ливерпуль» больше других команд страдает без болельщиков

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах выразил уверенность, что команде будет труднее играть без болельщиков в противостоянии с мадридским «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов, чем «сливочным».



«Нам будет сложнее без «Энфилда»! Думаю, любой бы ответил также. Мы очень многое теряем, когда фанатов нет на трибунах. Думаю, мы страдаем от их отсутствия больше, чем другие команды», — приводит слова Салаха Marca.



Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится в Мадриде 6 апреля. Ответная встреча пройдёт в Ливерпуле 14 апреля. На стадии 1/8 «сливочные» победили «Аталанту» (1:0, 3:1), а «Ливерпуль» переиграл «РБ Лейпциг» (2:0, 2:0).



Салах выступает за красных с 2017 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 28 матчей в английской Премьер-лиге, забил 17 голов (6 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

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