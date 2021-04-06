Федерико Бернардески заразился коронавирусом

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески заразился коронавирусной инфекцией.

«Во время проверок, предусмотренных действующим протоколом, у Федерико Бернардески обнаружен положительный результат теста на Covid-19. Игрок изолирован от команды, болезнь проходит бессимптомно», — сообщает пресс-служба туринцев.

Бернардески перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. До этого футболист защищал цвета «Кротоне».



В нынешнем сезоне Серии А Бернардески провёл на поле 24 матча и отдал две результативные передачи. В Лиге чемпионов УЕФА футболист сыграл в 7 матчах, на его счету голевая передача.



«Ювентус» в 28 турах набрал 56 очков и занимает четвёртое место, на 12 очков отставая от лидера турнира, «Интера». По итогам группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне «старая синьора» заняла первое место в группе G и в 1/8 финала турнира по сумме двух матчей уступила «Порту».