Федерико Бернардески заразился коронавирусом

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески заразился коронавирусной инфекцией.
«Во время проверок, предусмотренных действующим протоколом, у Федерико Бернардески обнаружен положительный результат теста на Covid-19. Игрок изолирован от команды, болезнь проходит бессимптомно», — сообщает пресс-служба туринцев.
Бернардески перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. До этого футболист защищал цвета «Кротоне».
В нынешнем сезоне Серии А Бернардески провёл на поле 24 матча и отдал две результативные передачи. В Лиге чемпионов УЕФА футболист сыграл в 7 матчах, на его счету голевая передача.
«Ювентус» в 28 турах набрал 56 очков и занимает четвёртое место, на 12 очков отставая от лидера турнира, «Интера». По итогам группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне «старая синьора» заняла первое место в группе G и в 1/8 финала турнира по сумме двух матчей уступила «Порту».
- 6 апреля 2021
-
13:41
-
13:33
-
13:25
-
13:18
-
13:12
-
13:10
-
13:03
-
13:00
-
12:46
-
12:36
-
12:34
-
12:28
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
11:29
-
11:22
-
11:15
-
10:52
-
10:43
-
10:37
-
10:27
-
10:26
-
10:26
-
09:58
-
09:52
-
09:37
-
09:29
-
09:22
-
09:00
-
08:30
-
06:48
-
05:21
-
03:41