Президент «Урала»: Гончаренко наведёт порядок в «Краснодаре»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначения бывшего наставника екатеринбургской команды Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».



«Гончаренко и Галицкий найдут общий язык — они беззаветно любят футбол, будут разговаривать на языке футбола. Если Гончаренко не один день проработал с Евгением Ленноровичем Гинером, то, думаю, и с Сергеем Николаевичем они сработаются. Виктор Михайлович — очень сильный тренер, он наведёт порядок в «Краснодаре».



Назначение Гончаренко предсказывалось, эксперты и журналисты говорили об этом. После отставки из ЦСКА разговаривал с Виктором Михайловичем… Он, конечно, всё скрывал, говорил: «Да, пока ничего не ясно». Но уже тогда всё читалось. Очень рад за него. Вместе с Гончаренко «Краснодар» будет претендовать на самые высокие места — там, где и должна находиться команда такого уровня», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Гончаренко возглавил «Краснодар». Что нужно знать о громком назначении Клуб впервые вышел на специалиста, когда тот ещё работал в ЦСКА.