Президент «Урала»: Гончаренко наведёт порядок в «Краснодаре»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначения бывшего наставника екатеринбургской команды Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».
«Гончаренко и Галицкий найдут общий язык — они беззаветно любят футбол, будут разговаривать на языке футбола. Если Гончаренко не один день проработал с Евгением Ленноровичем Гинером, то, думаю, и с Сергеем Николаевичем они сработаются. Виктор Михайлович — очень сильный тренер, он наведёт порядок в «Краснодаре».
Назначение Гончаренко предсказывалось, эксперты и журналисты говорили об этом. После отставки из ЦСКА разговаривал с Виктором Михайловичем… Он, конечно, всё скрывал, говорил: «Да, пока ничего не ясно». Но уже тогда всё читалось. Очень рад за него. Вместе с Гончаренко «Краснодар» будет претендовать на самые высокие места — там, где и должна находиться команда такого уровня», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 6 апреля 2021
-
15:01
-
14:56
-
14:45
-
14:44
-
14:41
-
14:37
-
14:23
-
14:13
-
14:04
-
14:03
-
13:41
-
13:33
-
13:25
-
13:18
-
13:12
-
13:10
-
13:03
-
13:00
-
12:46
-
12:36
-
12:34
-
12:28
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
11:29
-
11:22
-
11:15
-
10:52
-
10:43
-
10:37
-
10:27
-
10:26
-
10:26