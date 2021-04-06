Варан заразился коронавирусом. Защитник «Реала» пропустит матчи с «Ливерпулем» и «Барсой»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан заразился коронавирусной инфекцией.

«Реал Мадрид» сообщает, что тест нашего игрока Рафаэля Варана на COVID-19, проведённый сегодня утром, дал положительный результат", — сообщает пресс-служба «Реала».

Ранее мадридский «Реал» опубликовал заявку на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Рафаэль Варан оказался в числе заявленных игроков.



Матч «Реал» – «Ливерпуль» состоится сегодня, 6 апреля, начало встречи– в 22:00 мск. Матч с «Ливерпулем» из-за травм пропустят защитники Серхио Рамос и Дани Карвахаль, а также полузащитник испанской команды Эден Азар. Спустя четыре дня мадридцам предстоит сыграть с «Барселоной» — по всей видимости, Варан пропустит и эту встречу.

Рафаэль Варан стал игроком «Реала» летом 2011 года, перейдя из французского «Ланса» за € 10 млн. Действующее соглашение француза с испанским клубом истекает 30 июня 2022 года.