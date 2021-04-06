Варан заразился коронавирусом. Защитник «Реала» пропустит матчи с «Ливерпулем» и «Барсой»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан заразился коронавирусной инфекцией.
«Реал Мадрид» сообщает, что тест нашего игрока Рафаэля Варана на COVID-19, проведённый сегодня утром, дал положительный результат", — сообщает пресс-служба «Реала».
Ранее мадридский «Реал» опубликовал заявку на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Рафаэль Варан оказался в числе заявленных игроков.
Матч «Реал» – «Ливерпуль» состоится сегодня, 6 апреля, начало встречи– в 22:00 мск. Матч с «Ливерпулем» из-за травм пропустят защитники Серхио Рамос и Дани Карвахаль, а также полузащитник испанской команды Эден Азар. Спустя четыре дня мадридцам предстоит сыграть с «Барселоной» — по всей видимости, Варан пропустит и эту встречу.
Рафаэль Варан стал игроком «Реала» летом 2011 года, перейдя из французского «Ланса» за € 10 млн. Действующее соглашение француза с испанским клубом истекает 30 июня 2022 года.
- 6 апреля 2021
-
15:01
-
14:56
-
14:45
-
14:44
-
14:41
-
14:37
-
14:23
-
14:13
-
14:04
-
14:03
-
13:41
-
13:33
-
13:25
-
13:18
-
13:12
-
13:10
-
13:03
-
13:00
-
12:46
-
12:36
-
12:34
-
12:28
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
11:29
-
11:22
-
11:15
-
10:52
-
10:43
-
10:37
-
10:27
-
10:26
-
10:26