«Вильярреал» открыл академию в Краснодаре

«Вильярреал» сообщил об открытии международной академии в Краснодаре.
«Академия «Вильярреала» появилась в России. «Жёлтые» открыли новую международную академию в Краснодаре. Новый проект нацелен на юных игроков от 5 до 16 лет, которые хотят познать футбол в соответствии с идеями Cantera Grogueta.
После подписания соглашения о сотрудничестве Арсен Крхирхирян, один из директоров краснодарской академии «Вильярреала», заявил: «Мы подарим нашим участникам счастливое и полноценное детство, а также возможность развиваться как футболисты. Такого вы не найдёте больше нигде в этом регионе», — сообщает пресс-служба «Вильярреала».
«Жёлтая субмарина» имеет несколько международных академий и школ по всему миру, например, в США, Австралии, Канаде, Мексике, Швеции, Японии, Южной Корее.
- 6 апреля 2021
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