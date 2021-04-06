«Вильярреал» открыл академию в Краснодаре

«Вильярреал» сообщил об открытии международной академии в Краснодаре.



«Академия «Вильярреала» появилась в России. «Жёлтые» открыли новую международную академию в Краснодаре. Новый проект нацелен на юных игроков от 5 до 16 лет, которые хотят познать футбол в соответствии с идеями Cantera Grogueta.



После подписания соглашения о сотрудничестве Арсен Крхирхирян, один из директоров краснодарской академии «Вильярреала», заявил: «Мы подарим нашим участникам счастливое и полноценное детство, а также возможность развиваться как футболисты. Такого вы не найдёте больше нигде в этом регионе», — сообщает пресс-служба «Вильярреала».

«Жёлтая субмарина» имеет несколько международных академий и школ по всему миру, например, в США, Австралии, Канаде, Мексике, Швеции, Японии, Южной Корее.