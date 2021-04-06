«Мага, сил тебе». Акинфеев поддержал Магнуссона, получившего серьёзную травму

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к защитнику армейцев Хёрдуру Магнуссону, который получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава.



«Мага, сил тебе. К сожалению, сам проходил через тяжёлые травмы и понимаю, что это такое, терпения тебе и скорейшего возвращения! Ждём!» — написал Акинфеев на своей странице в «Инстаграме».



Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава во втором тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1). Исландского защитника унесли с поля на носилках. Вместо него на поле на 70-й минуте встречи вышел защитник Вадим Карпов.



Магнуссон перешёл в московский ЦСКА из «Бристоль Сити» в 2018 году. В нынешнем сезоне исландский футболист принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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