Нападающий «Торпедо-БелАЗ» уйдёт в армию

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус сообщил, что 21-летний нападающий клуба Павел Кленье уходит в армию.



«Кленье точно уходит в армию. Мы знаем об этом. Приложим максимум усилий, чтобы Кленье служил здесь, в транспортных войсках, или как они называются… Будем надеяться, что всё-таки у него будет возможность тренировки посещать, учитывая, что это рядом. Но это я так надеюсь», — приводит слова Пунтуса «Прессбол».



В нынешнем сезоне Кленье принял участие в двух матчах чемпионата Беларуси и не отметился результативными действиями. «Торпедо-БелАЗ» в трёх матчах набрал шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси сезона 2021 года. Лидером соревнований является солигорский «Шахтёр» (9).

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