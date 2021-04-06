Исполнять обязанности наставника сборной Беларуси будет её бывший тренер

Бывший главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев назначен исполняющим обязанности наставника национальной команды. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации футбола.



Специалист будет руководить командой во время предстоящих июньских товарищеских матчей с Азербайджаном (2 июня) и Сьерра-Леоне (7 июня).



Для Кондратьева это уже второе назначение на пост наставника сборной Беларуси. Он возглавлял команду с 2012 по 2014 год. Также специалист тренировал молодёжную сборную и ряд белорусских клубов, среди которых минское «Динамо», витебский «Локомотив» и «Минск».



Предыдущий главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель подал в отставку после самого крупного поражения в истории команды. Белорусы проиграли Бельгии в 3-м туре квалификации ЧМ-2022 со счётом 0:8.

Бывший тренер сборной Беларуси выступил с заявлением после отставки