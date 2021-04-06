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«Реал» открыл счёт в матче с «Ливерпулем»

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимает «Ливерпуль». Встреча проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.

Счёт в матче на 27-й минуте открыл мадридский «Реал». Гол забил Винисиус Жуниор. Бразилец откликнулся на длинный заброс Крооса, вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол мимо вратаря.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Ливерпуль».

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.

В других четвертьфинальных парах «Манчестер Сити» встречается с дортмундской «Боруссией», «Бавария» проведёт два матча с «Пари Сен-Жермен», а «Порту» сойдётся с лондонским «Челси».