Куман: хочу сохранить Дембеле в «Барселоне», он стал прогрессировать

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман признался, что хотел бы сохранить в команде французского нападающего Усмана Дембеле.

«Дембеле — важный игрок для нас. Он существенно прогрессирует в нынешнем сезоне. В физическом плане он стал сильнее. Думаю, это станет ключом к его качественной стабильности, и он сможет продолжать играть во многих матчах. Если это будет зависеть от меня, то я хочу, чтобы Усман остался», — приводит слова Кумана Goal.com.

23-летний Дембеле в нынешнем сезоне провёл 36 матчей за «Барселону», в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

Француз перешёл в «Барселону» в 2017 году. До этого он выступал за дортмундскую «Боруссию» и «Ренн». Transfermarkt оценивает стоимость Дембеле в € 50 млн.