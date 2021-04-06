«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Марко Ройс сравнял счёт

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает дортмундскую «Боруссию». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). К 85-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д.

На 84-й минуте встречи нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс сравнял счёт, забив гол после передачи форварда «шмелей» Эрлинга Холанда.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» состоится 14 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск. В других четвертьфиналах «Реал» сыграет с «Ливерпулем», «Бавария» проведёт два матча с «ПСЖ», а «Порту» встретится с «Челси».