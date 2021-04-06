«Реал» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимал «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 3:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.

Счёт в матче на 27-й минуте открыл мадридский «Реал». Гол забил Винисиус Жуниор. На 36-й минуте Марко Асенсио удвоил преимущество «галактикос». На 51-й минуте Мохамед Салах своим голом подарил «Ливерпулю» надежду на камбэк. Но уже на 65-й минуте «Реал» вернул себе комфортное преимущество. Дубль оформил Винисиус Жуниор. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Королевского клуба».

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.

В других четвертьфинальных парах «Манчестер Сити» встречается с дортмундской «Боруссией», «Бавария» проведёт два матча с «Пари Сен-Жермен», а «Порту» сойдётся с лондонским «Челси».