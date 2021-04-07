Почеттино — о матче с «Баварией»: «ПСЖ» приехал в Мюнхен за победой

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался по поводу предстоящего матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией». Первая встреча команд состоится 7 апреля на «Альянц-Арене» в Мюнхене (Германия). Начало матча — в 22:00 мск.
«В плей-офф никого нельзя сбрасывать со счетов. Мы играем с чемпионами Европы и мира. Мы уважаем их, но верим в свои способности. Приехали сюда за победой. «Бавария» – прекрасно организованная команда, с высокой оборонительной линией и атакующими игроками, которые могут в одиночку решить исход матча. Нужно будет найти верный баланс. Не бросаться вперёд чересчур смело и не терять мяч в опасных зонах.
Люди много говорят о Неймаре и Мбаппе. Но я верю, что все 11 игроков, которых я завтра поставлю в состав, сделают всё необходимое для нашей победы. В прошлом сезоне был финал. Теперь другая ситуация, два матча. Это не реванш, но это вызов. Победить такую сильную команду, как «Бавария», это всегда вызов», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.
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