Бывший главный тренер «Реала» дал совет Гарету Бэйлу

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Джон Тошак оценил ситуацию с вингером Гаретом Бэйлом, который выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды.

«Часто бывает так, что скандалы происходят не из-за игрока. Дело в агентах. Вы думаете, что они лишь представляют интересы футболистов, но мы в футбольном мире знаем, что зачастую они больше вредят игрокам, чем приносят пользы.

Когда какой-либо игрок говорил мне, что сказал его агент, я отвечал: «Мне всё равно, что говорит твой агент, мне нужно знать, что думаешь ты. Я хочу говорить тобой, а не с агентами».

Когда футболист достигает определённого возраста и у него остаётся лишь год по контракту, то он начинает поднимать шумиху. Я посоветовал бы Бэйлу игнорировать агента и самому принимать решения, — цитирует Тошака Goal.

Бэйл был отдан «Реалом» «Тоттенхэму» в аренду на сезон-2020/2021. В нынешнем сезоне АПЛ валлийский нападающий провёл 13 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. В сезоне-2019/2020 Бэйл сыграл за «Реал» всего в 16 матчах чемпионата Испании, а в концовке соревнований часто оставался вне заявки на матчи. Контракт Гарета с «Королевским клубом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Дубль Гарета Бэйла – в обзоре встречи «Тоттенхэма» с «Кристал Пэлас»