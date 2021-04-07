Бывший главный тренер «Реала» дал совет Гарету Бэйлу

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Джон Тошак оценил ситуацию с вингером Гаретом Бэйлом, который выступает за «Тоттенхэм» на правах аренды.
«Часто бывает так, что скандалы происходят не из-за игрока. Дело в агентах. Вы думаете, что они лишь представляют интересы футболистов, но мы в футбольном мире знаем, что зачастую они больше вредят игрокам, чем приносят пользы.
Когда какой-либо игрок говорил мне, что сказал его агент, я отвечал: «Мне всё равно, что говорит твой агент, мне нужно знать, что думаешь ты. Я хочу говорить тобой, а не с агентами».
Когда футболист достигает определённого возраста и у него остаётся лишь год по контракту, то он начинает поднимать шумиху. Я посоветовал бы Бэйлу игнорировать агента и самому принимать решения, — цитирует Тошака Goal.
Бэйл был отдан «Реалом» «Тоттенхэму» в аренду на сезон-2020/2021. В нынешнем сезоне АПЛ валлийский нападающий провёл 13 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. В сезоне-2019/2020 Бэйл сыграл за «Реал» всего в 16 матчах чемпионата Испании, а в концовке соревнований часто оставался вне заявки на матчи. Контракт Гарета с «Королевским клубом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Дубль Гарета Бэйла – в обзоре встречи «Тоттенхэма» с «Кристал Пэлас»
- 7 апреля 2021
-
10:50
-
10:50
-
10:43
-
10:28
-
10:27
-
10:21
-
10:18
-
10:12
-
10:09
-
10:03
-
09:59
-
09:55
-
09:44
-
09:40
-
09:35
-
09:25
-
08:34
-
08:07
-
07:17
-
06:38
-
05:19
-
04:12
-
03:30
-
03:11
-
02:57
-
02:29
-
02:14
-
02:00
-
01:42
-
01:29
-
01:21
-
01:01
-
00:42
-
00:36
-
00:35