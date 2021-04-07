Полузащитник «КС» Горшков: у нас команда быстрая, молодая. С «Динамо» будет много страсти

Полузащитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России с московским «Динамо».



«Подходим к этому матчу в хорошем настроении после серии побед. Хотим пройти дальше, показать себя, наши способности и порадовать болельщиков. Я думаю, что будет много страсти. Большие скорости и интересный футбол.



Пока идем удачно. Надеюсь, дальше все будет складываться хорошо. Повторюсь, хотим пройти дальше. Сейчас настраиваемся только на Кубок, а чемпионат будет после. Я думаю, тренеры нас подготовят. Мы уже разбирали соперника, завтра тоже будем. Разница в скоростях и мастерстве. У нас команда быстрая, молодая, мы сможем противопоставить им что-то. Безусловно, матч важный. Но, скажем так, самый главный матч – следующий», — цитирует Горшкова пресс-служба «Крыльев Советов».

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