Иван Сергеев – о рекорде ФНЛ: даже не думал. Просто делал свою работу, накопилось 32 гола

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал о рекорде Футбольной национальной лиги и поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России с московским «Динамо».



«Мысли только самые положительные. Честно сказать, даже не думал о этом. Так, в команде разговоры шли о том, что можно рекорд побить. И не только ФНЛ, но и 38 голов за один сезон. Не знаю, еще 8 туров, посмотрим, как получится. Но всегда говорил, что в первую очередь, всегда нужно выполнить задачу, а потом уже смотреть на свои личные достижения.



Честно, даже не знаю. Просто забивал, забивал. Спасибо партнерам, команде, что приносили, можно сказать, на блюдечке. Сейчас уже такая цифра, даже не думал. Просто делал свою работу, накопилось 32 гола.



Ну выходить будем также с хорошим настроением, потому что без разницы, с кем играть. Будем готовиться одинаково, что к «Текстильщику», что к «Динамо», что к следующей игре. Конечно, посмотреть хочется свои силы на уровне команды Премьер-Лиги, у которой есть молодые ребята хорошие, которые вызывались в сборные. Посмотрим свои силы, нам бояться нечего, будем спокойно играть в свой футбол. Узнаем, на что мы способны на данном этапе.



Думаю, сейчас с «Динамо» будут играть две атакующие команды. Будет интересная игра с большим количеством голов, наверное. Ни «Динамо», ни «Крылья» в оборону не играют», — цитирует Сергеева пресс-служба «Крыльев Советов».

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев улучшил своё историческое достижение в ФНЛ