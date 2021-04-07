«Ахмат» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:00

Сегодня, 7 апреля, состоится матч «Ахмат» — «Уфа». Встреча 1/4 финала Кубка России пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Андрей Болотенков. Резервный рефери — Алексей Сухой. Отвечать за VAR будет Павел Шадыханов, ему поможет Илья Елеференко. Инспектор матча — Игорь Синер.



«Ахмат» на групповом этапе Кубка России разгромил «Знамя» (3:0) и одолел «Шинник» (1:1, 4:3 пен), а в 1/8 финала переиграл «Ростов» (1:0). В свою очередь «Уфа» в группе победила «Ленинградец» (1:0) и «Чертаново» (4:0), а на первой стадии плей-офф обыграла «Урал» (3:0).