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«Манчестер Сити» продлил контракт с Кевином Де Брёйне

«Манчестер Сити» продлил контракт с Кевином Де Брёйне
Футбол / Англия 0
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«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Кевином Де Брёйне. Новое соглашение бельгийца рассчитано до лета 2025 года.

Де Брёйне перешёл в «Манчестер Сити» в 2015 году из «Вольфсбурга» за € 76 млн, а до этого выступал за «Вердер», «Челси» и «Генк». В составе «горожан» футболист к настоящему моменту дважды стал чемпионом Англии, завоевал Кубок Англии, четыре Кубка лиги и два Суперкубка страны. В сборную Бельгии Кевин вызывается с 2010 года.

В нынешнем сезоне 29-летний хавбек принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил 5 голов (2 — с пенальти) и отдал 11 результативных передач. «Манчестер Сити», набрав 74 очка в 31 туре, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.

Видео гола Де Брёйне в ворота «Саутгемптона»:

Де Брёйне: «Манчестер Сити» следовало забивать больше в матче с дортмундской «Боруссией»
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