«Ливерпуль» выступил с заявлением о расизме после матча с «Реалом»

«Ливерпуль» на своём официальном сайте опубликовал заявление в связи с атакой на аккаунты в соцсетях защитника Трента Александер-Арнольда и полузащитника Наби Кейта после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3).



«К сожалению, в очередной раз мы вынуждены обсуждать отвратительные расистские оскорбления на следующий день после матча. Это абсолютно неприемлемо и должно прекратиться. Клуб осуждает все формы дискриминации и продолжает работать над кампанией против них. Мы окажем своим футболистам любую поддержку, которая им потребуется. Также мы поможем идентифицировать и, если это будет возможным, наказать тех, кто за этим стоит.



Мы осознаём, что всего этого будет недостаточно, пока социальные сети и органы, отвечающие за их регулирование, не примут наиболее строгие меры. Нельзя позволять нынешней ситуации развиваться дальше, и ответственность за это лежит на каждом из нас», — говорится в заявлении.

Двое футболистов «Ливерпуля» подверглись расизму после матча с «Реалом»