Шварц: «Динамо» является фаворитом в матче с «КС». Но нужно доказывать силу на поле

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов».
«Мы ждём интересную игру. «Крылья Советов» — хорошая молодая команда с индивидуально сильными футболистами в группе атаки. Не секрет, что «Динамо» является фаворитом в данном противостоянии. Но нужно доказывать свою силу на футбольном поле.
У них очень хорошая команда. Я посмотрел достаточно много игр и получил представление об этой команде. Я видел все мячи, которые она забила и пропустила. Нам важно будет показать свои лучшие качества и ту игру, на которую мы способны. Я бы не стал говорить, что возраст является главной составляющей этого четвертьфинала. На кону стоит выход в полуфинал Кубка, так что накал страстей будет исходить от этого.
Мы не планируем играть против Ивана Сергеева персонально. Для нас важно показать хорошую командную оборону и надёжно сыграть в своей штрафной площади. Футболисты полностью выкладываются на тренировках и показывают отличный уровень готовности. Я рад, что у нас есть такая конкуренция, а запасные в любое время могут выйти на замену и помочь команде. Доказательством тому являются матчи против «Краснодара» и «Уфы».
Мы понимаем, что нам придётся сыграть три матча за очень короткий отрезок. Наши замены вызваны тактическими соображениями. Мы отталкиваемся от соперника в таких решениях. Наша команда находится в прекрасной физической форме — мы снова пробежали больше 120 километров. Поэтому возможная ротация будет сделана исходя из тактики на кубковую встречу», — цитирует Шварца пресс-служба московского «Динамо».
- 7 апреля 2021
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