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«Это люди Гончаренко». Онопко — об уходе двух тренеров из ЦСКА

«Это люди Гончаренко». Онопко — об уходе двух тренеров из ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал новость об уходе из московской команды двух членов тренерского штаба Александра Ермаковича и Руслана Зубика. Белорусские специалисты присоединятся к «Краснодару», который возглавил экс-наставник армейцев Виктор Гончаренко.

«Это его люди, Гончаренко их привёл в ЦСКА. Тяжело судить о том, какие были договорённости между ЦСКА, Гончаренко, Ермаковичем и Зубиком. Это их внутренние договорённости.

Гончаренко вёл переговоры с «Краснодаром» до увольнения? Если руководство ЦСКА знало об этом, то это одно дело, если нет — сложный вопрос. Сказать, что он поступил неправильно, я не могу», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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