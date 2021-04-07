«Это люди Гончаренко». Онопко — об уходе двух тренеров из ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал новость об уходе из московской команды двух членов тренерского штаба Александра Ермаковича и Руслана Зубика. Белорусские специалисты присоединятся к «Краснодару», который возглавил экс-наставник армейцев Виктор Гончаренко.



«Это его люди, Гончаренко их привёл в ЦСКА. Тяжело судить о том, какие были договорённости между ЦСКА, Гончаренко, Ермаковичем и Зубиком. Это их внутренние договорённости.



Гончаренко вёл переговоры с «Краснодаром» до увольнения? Если руководство ЦСКА знало об этом, то это одно дело, если нет — сложный вопрос. Сказать, что он поступил неправильно, я не могу», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Галицкий перешагнул через себя. Назначить Гончаренко – смелое решение В Краснодаре переплетается сразу несколько специфических сюжетов.