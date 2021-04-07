«Хватит — значит хватит». Виллиан потребовал принять меры в связи с расизмом в соцсетях

Полузащитник «Арсенала» Виллиан признался, что тяжело переносит оскорбления на расовой почве, которые получает в социальных сетях.



«Об этом трудно говорить. Мы как игроки не можем многое сделать. Мы делаем то, что в наших силах, говорим об этом. Мы делимся с журналистами, с болельщиками, но мы хотим действий.



Думаю, нужно найти способ остановить расистские оскорбления в соцсетях, потому что тяжело читать ужасные слова, которые люди пишут о тебе, твоей семье, друзьях. Люди могут критиковать футболистов за то, что мы делаем на поле, с этим нет никаких проблем. Я принимаю критику. Но когда кто-то нападает на мою семью с оскорблениями, это ужасно. Это нужно остановить. Если хотите, критикуйте меня, но не трогайте моих близких. Это больно. Это большая проблема.

Я видел, как игроки удаляли свои страницы из-за расизма и жестокости в свой адрес. Я тоже хотел так сделать. Первая реакция — нужно всё удалить. Через некоторое время ты успокаиваешься, и ситуация меняется. Но хватит — значит хватит. Необходимо принять меры, чтобы это прекратилось», — приводит слова Виллиана Goal.com.