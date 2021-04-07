«Бавария» — «ПСЖ»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 7 апреля, состоится матч «Бавария» — «Пари Сен-Жермен». Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «ПСЖ».



Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Хавьер Эстрада Фернандес.



Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоится 13 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск. В других четвертьфиналах встретятся следующие пары: «Порту» — «Челси», «Реал» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д.