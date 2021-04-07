Клуб четвёртого дивизиона Франции вышел в 1/4 финала Кубка страны

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Румийи Вальер» принимал «Ле-Пюи Фут 43». Встреча прошла на стадионе «Де Гранжет» в Румийи и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



Таким образом, клуб из четвёртого по силе дивизиона Франции вышел в 1/4 финала Кубка страны.



В другом матче 1/8 финала Кубка Франции «Седан» встречался с «Анже». Встреча, прошедшая на стадионе «Луи Дюгогез» в Седане, завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол за «Анже» забил французский защитник Венсан Мансо.

Ранее в матче 1/8 финала Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» обыграл «Лилль» со счётом 3:0, а «Монако» одолел «Метц» в серии пенальти (0:0, 5:4 — по пенальти). Действующим обладателем Кубка Франции является «Пари Сен-Жермен».