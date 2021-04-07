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Клуб четвёртого дивизиона Франции вышел в 1/4 финала Кубка страны

Клуб четвёртого дивизиона Франции вышел в 1/4 финала Кубка страны
Футбол / Франция 0

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Румийи Вальер» принимал «Ле-Пюи Фут 43». Встреча прошла на стадионе «Де Гранжет» в Румийи и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Таким образом, клуб из четвёртого по силе дивизиона Франции вышел в 1/4 финала Кубка страны.

В другом матче 1/8 финала Кубка Франции «Седан» встречался с «Анже». Встреча, прошедшая на стадионе «Луи Дюгогез» в Седане, завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол за «Анже» забил французский защитник Венсан Мансо.

Ранее в матче 1/8 финала Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» обыграл «Лилль» со счётом 3:0, а «Монако» одолел «Метц» в серии пенальти (0:0, 5:4 — по пенальти). Действующим обладателем Кубка Франции является «Пари Сен-Жермен».

Кубок Франции. 1/8 финала
07 апреля 2021, среда. 17:45 МСК
Румийи Вальер
Румийи
Окончен
4 : 0
Ле-Пюи Фут 43
Ле-Пюи-ан-Веле
1:0 Bozon Pétrier – 12'   2:0 Пегё – 83' (пен)   3:0 Gay – 85'   4:0 Лионго Адума – 90+3'
Кубок Франции. 1/8 финала
07 апреля 2021, среда. 17:45 МСК
Седан
Седан
Окончен
0 : 1
Анже
Анже
0:1 Мансо – 25'
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