«Ахмат» обыграл «Уфу» и вышел в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России «Ахмат» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 55-й минуте встречи защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац пробил из-за пределов штрафной, голкипер «Уфы» Александр Беленов справился с ударом, отразив мяч перед собой, а полузащитник грозненцев Евгений Харин уже отправил мяч в цель.
Таким образом, грозненский «Ахмат» вышел в 1/2 финала Кубка России, а «Уфа» завершила своё выступление на турнире.
«Ахмат» на групповом этапе Кубка России разгромил «Знамя» (3:0) и одолел «Шинник» (1:1, 4:3 пен), а в 1/8 финала переиграл «Ростов» (1:0). В свою очередь «Уфа» в группе победила «Ленинградец» (1:0) и «Чертаново» (4:0), а на первой стадии плей-офф обыграла «Урал» (3:0).
- 7 апреля 2021
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