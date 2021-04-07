«Порту» — «Челси»: Маунт открыл счёт

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт открыл счёт в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту».
На 32-й минуте Жоржиньо сделал передачу к штрафной на Маунта, тот резким разворотом оставил оборону «Порту» за спиной, а далее Мэйсон продвинулся вперёд и низом пробил точно под дальнюю штангу.
Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов проходит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Порту» — «Челси».
Обслуживает встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Ассистенты — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — Матей Юг.
Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится 13 апреля также на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало встречи — в 22:00 мск. В других четвертьфиналах встретятся следующие пары: «Бавария» — «ПСЖ», «Реал» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д.
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