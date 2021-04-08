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Защитник «ПСЖ»: во втором тайме лучше оборонялись. В ответном матче нужно сыграть также

Защитник «ПСЖ»: во втором тайме лучше оборонялись. В ответном матче нужно сыграть также
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Пари Сен-Жермен» Колин Дагба прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:2), который прошёл накануне, 7 апреля, в Мюнхене.

«В перерыве тренер объяснил нам, что у нас не слишком хорошо получалось в первом тайме. После перерыва мы стали больше обращать внимание на построение игры в обороне, и это принесло результат. Мы стали гораздо лучше действовать у своих ворот. Мы должны сохранить концентрацию и сыграть в ответном матче так же, как сегодня. Придётся много бегать — «Бавария» сегодня оказывала на нас огромное давление», — приводит слова Дагба пресс-служба УЕФА.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс» 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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Абсурдный, безумный, нелогичный матч. Побольше бы таких.
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