Д. Комбаров: в «Спартаке» любой новый тренер изначально на расстрельной должности

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о грядущих тренерских перестановках в «Спартаке».



«Наверное, надо решать вопрос не в последний момент. Если бы я был руководителем, то постарался бы принять решение уже сейчас. Чтобы тренер дал чёткий ответ: остаётся он или нет. Но это всё должно проходить в закрытом формате, чтобы информация не вытекала. И от этого отталкиваться. Если тренер говорит, что не изменил своего решения, то искать варианты. Хотя в «Спартаке» тяжело что-то делать без утечек. Очень много слухов, домыслов. Это может дестабилизировать обстановку в команде.



В «Спартаке» любой новый тренер изначально на расстрельной должности. Чтобы его полюбили, он должен дать результат. Если этого не будет, болельщики объективно станут его критиковать. Если будет результат, то любой через месяц-два станет любимцем», — цитируют Комбарова «Известия».

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