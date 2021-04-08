Хавбек «Порту»: мы отлично сыграли с «Челси». Впереди ещё 90 минут, всё возможно

Полузащитник «Порту» Андрес Урибе прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».



Встреча прошла накануне, 7 апреля, в Севилье. В середине первого тайма лондонцы вышли вперёд усилиями полузащитника Мэйсона Маунта, а в концовке матча защитник синих Бенджамин Чилуэлл установил итоговый счёт — 0:2.



«Да, сегодняшний вечер сложился не так, как мы планировали, но мы можем смотреть в глаза болельщикам, потому что честно делали своё дело. Мы отлично сыграли. Соперник — команда такого уровня, которая не прощает даже секундную расслабленность. Они использовали свои шансы, но впереди ещё 90 минут, и всё возможно», — цитирует Урибе пресс-служба УЕФА со ссылкой на TVI.



Ответный матч между «Челси» и «Порту» состоится в Севилье 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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