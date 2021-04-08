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Мэйсон Маунт: знали, как трудно играть против «Порту». Через неделю они выйдут сражаться

Мэйсон Маунт: знали, как трудно играть против «Порту». Через неделю они выйдут сражаться
Футбол / Лига чемпионов 0
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Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт высказался о победе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0), в котором он забил свой дебютный гол в главном еврокубке.

«Я забил в очень удачный момент. Я терпеливо ждал, получил хорошую передачу от Жоржиньо и очень рад, что забил. Я постоянно работаю над ударами, это важная часть игры, и я могу улучшить её. Очень рад, нам было важно победить сегодня.

Мы знали, что игра будет сложной. Мы знали, как трудно против них играть. Мы делали своё дело и одержали уверенную победу, но это только первый матч. Ничего ещё не решено, через неделю они выйдут сражаться, и мы должны будем показать всё, на что способны.

Бен Чилуэлл продемонстрировал отменную выдержку, я думал, что он ударит с ходу, а он сначала обвёл голкипера — отлично сыграно. О нём будут говорить, и я рад за него», — цитирует Маунта пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Ответный матч между «Челси» и «Порту» состоится в Севилье 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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