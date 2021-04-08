Мэйсон Маунт: знали, как трудно играть против «Порту». Через неделю они выйдут сражаться

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт высказался о победе в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0), в котором он забил свой дебютный гол в главном еврокубке.



«Я забил в очень удачный момент. Я терпеливо ждал, получил хорошую передачу от Жоржиньо и очень рад, что забил. Я постоянно работаю над ударами, это важная часть игры, и я могу улучшить её. Очень рад, нам было важно победить сегодня.



Мы знали, что игра будет сложной. Мы знали, как трудно против них играть. Мы делали своё дело и одержали уверенную победу, но это только первый матч. Ничего ещё не решено, через неделю они выйдут сражаться, и мы должны будем показать всё, на что способны.



Бен Чилуэлл продемонстрировал отменную выдержку, я думал, что он ударит с ходу, а он сначала обвёл голкипера — отлично сыграно. О нём будут говорить, и я рад за него», — цитирует Маунта пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.



Ответный матч между «Челси» и «Порту» состоится в Севилье 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Жоржиньо: нельзя думать, что у «Челси» есть преимущество перед «Порту». Это будет ошибкой