Шамиль Газизов прокомментировал скандальный пост «Уфы» в соцсетях

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал скандальный пост, который был выложен в социальных сетях после матча 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1).



«Наш твит? Резонанс был, да. Но это интересно. На судейскую ошибку никто не обратил внимания, никто не высказался. Зато все заметили ошибку SMM-щика. Это говорит о том, что мы перестали смотреть сам футбол и начали наблюдать за нефутбольными вещами. Мы решили поступать так же, как предложил Сергей Тыртышный. Станем наказывать сотрудников, как наказывают судей. Будем переводить их из «Инстаграма» в «Твиттер», потом в «ТикТок». А потом через некоторое время обратно возвращать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В «Уфе» в нецензурной форме прокомментировали эпизод матча с «Ахматом»