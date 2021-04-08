Шамиль Газизов прокомментировал скандальный пост «Уфы» в соцсетях
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал скандальный пост, который был выложен в социальных сетях после матча 1/4 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1).
«Наш твит? Резонанс был, да. Но это интересно. На судейскую ошибку никто не обратил внимания, никто не высказался. Зато все заметили ошибку SMM-щика. Это говорит о том, что мы перестали смотреть сам футбол и начали наблюдать за нефутбольными вещами. Мы решили поступать так же, как предложил Сергей Тыртышный. Станем наказывать сотрудников, как наказывают судей. Будем переводить их из «Инстаграма» в «Твиттер», потом в «ТикТок». А потом через некоторое время обратно возвращать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В «Уфе» в нецензурной форме прокомментировали эпизод матча с «Ахматом»
Рекомендуем вам
- 8 апреля 2021
-
12:46
-
12:36
-
12:32
-
12:31
-
12:05
-
12:01
-
11:54
-
11:50
-
11:41
-
11:40
-
11:36
-
11:22
-
11:22
-
11:02
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:36
-
10:25
-
10:20
-
10:12
-
10:11
-
10:07
-
09:49
-
09:48
-
09:47
-
09:33
-
09:31
-
08:50
-
08:30
-
06:18
-
04:15
-
03:55
-
03:38
-
03:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам