В «Спартаке» отреагировали на интерес дортмундской «Боруссии» к Джордану Ларссону

В московском «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к нападающему Джордану Ларссону со стороны европейских клубов.



Сообщалось, что в услугах шведского футболиста заинтересованы дортмундская «Боруссия» и лондонский «Вест Хэм Юнайтед». В немецком клубе видят в Джордане идеальное дополнение к составу и уверены, что у него большой потенциал.



«Официальных контактов с клубом не было», — сказал директор департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 12 голов (1 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон заинтересовал дортмундскую «Боруссию» и «Вест Хэм»