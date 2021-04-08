Бензема: у «Барселоны» есть хороший вратарь и Месси, который делает всё

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема в преддверии «эль класико», которое состоится в субботу, 10 апреля, высказался о своей форме и высоко оценил роль нападающего Лионеля Месси в системе игры «Барселоны».

«Владение мячом всегда на стороне «Барселоны». У них есть хороший вратарь и Месси, который делает для «Барселоны» всё. Мы должны быть предельно осторожны, Лионель очень опасен.

Не знаю, лучший ли это сезон в моей карьере. Я каждый год начинаю с чистого листа и пытаюсь выступить лучше, чем в предыдущем сезоне. Сейчас у меня отличная результативная серия. Если я смогу работать и помогать команде побеждать, то буду делать это. Главное — продолжать выигрывать. Я чувствую свободу на поле и делаю то, что мне нравится», — приводит слова Бензема Goal.com.