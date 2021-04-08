«Тренеры хорошо разложили всё по полочкам». Нападающий «Крыльев» — о победе над «Динамо»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал победу самарской команды в матче 1/4 финала Кубка России с московским «Динамо» (2:0).
«Тренеры хорошо нас подвели, всё разложили по полочкам. Мы вышли и выложились на все сто процентов. Подарили победу себе, болельщикам и руководству. Все довольны. Завтра будет известен соперник. Забудем эту игру, будем настраиваться от матча к матчу. У нас сложный выезд в Астрахань. Самый ли простой гол для меня? Забил и забил», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, в матче 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» принимали московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.
- 8 апреля 2021
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