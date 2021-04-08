«Крылья Советов» выбили московское «Динамо» из Кубка России на стадии 1/4 финала

В матче 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» принимали московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте. Нападающий «Крыльев Советов» Роман Ежов забил быстрый гол. «Динамо» пыталось переломить ход игры, но тщетно. Самарская команда удвоила своё преимущество на табло на 74-й минуте, отметился Иван Сергеев. Матч получился достаточно жёстким, арбитр показал игрокам обеих команд восемь жёлтых карточек. Финальный свисток зафиксировал победу «Крыльев Советов».

Благодаря этой победе «Крылья Советов» проходят в полуфинал Кубка России, куда уже вышли грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив». Последний полуфиналист будет определён в матче тульского «Арсенала» и московского ЦСКА, который начнётся сегодня, 8 апреля, в 19:30 мск.