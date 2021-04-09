В компании по чтению по губам не выявили расистских оскорблений в адрес игрока «Валенсии»

Компания, которая занимается улучшением аудиозаписи и чтением по губам, не выявила расистских оскорбления со стороны защитника «Кадиса» Хуана Кала в адрес защитника «Валенсии» Муктар Дьякаби, сообщает COPE. Ранее сообщалось, что Ла Лига решила воспользоваться услугами компании, чтобы разобраться в скандальном эпизоде.

По данным источника, в этом отчете говорится, что Кала не оскорблял Дьякаби. В выводах компании утверждается, что Кала сказал такие слова, как: «дерьмо, оставьте меня в покое или извини, не злись», но ни разу не подтверждается, что он сказал «дерьмовый негр».

Напомним, Муктар Дьякаби заявил, что во время матча 29-го тура чемпионата Испании, в котором «Кадис» принимал на своём поле «Валенсию» (2:1), Хуан Кала назвал его «дерьмовым негром». Матч был прерван, а затем возобновлён после замены Дьякаби.

Позже на тренировке «Валенсии» состоялась акция в поддержку защитника. В акции приняли участие все игроки команды, тренер Хавьер Грасия вместе с его штабом, персонал клуба и президент «Валенсии» Анил Мурти.