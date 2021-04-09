«Тоттенхэм» близок к подписанию защитника «Саутгемптона» Вестергора

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лондонский «Тоттенхэм» близок к подписанию датского защитника «Саутгемптона» Янника Вестергора. Об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, после вылета «шпор» в 1/8 финала Лиги Европы главный тренер Жозе Моуринью захотел укрепить оборонительные позиции. В предыдущем туре АПЛ лондонский клуб сыграл вничью с «Ньюкаслом», что ускорило процесс переговоров с датчанином. Лондонцы планируют подписать Вестергора в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне АПЛ 28-летний Вестергор провёл в составе «Саутгемптона» 22 матча, в которых забил три мяча. В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» занимает 13-е место, набрав 36 очков в 33 матчах.

Ранее стало известно, что полузащитник немецкого «Лейпцига» Марсель Забитцер летом может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Также состав «шпор» может пополнить защитник «Интера» Милан Шкриньяр.