«Тоттенхэм» близок к подписанию защитника «Саутгемптона» Вестергора

Лондонский «Тоттенхэм» близок к подписанию датского защитника «Саутгемптона» Янника Вестергора. Об этом сообщает Daily Express.
По информации источника, после вылета «шпор» в 1/8 финала Лиги Европы главный тренер Жозе Моуринью захотел укрепить оборонительные позиции. В предыдущем туре АПЛ лондонский клуб сыграл вничью с «Ньюкаслом», что ускорило процесс переговоров с датчанином. Лондонцы планируют подписать Вестергора в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне АПЛ 28-летний Вестергор провёл в составе «Саутгемптона» 22 матча, в которых забил три мяча. В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» занимает 13-е место, набрав 36 очков в 33 матчах.
Ранее стало известно, что полузащитник немецкого «Лейпцига» Марсель Забитцер летом может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Также состав «шпор» может пополнить защитник «Интера» Милан Шкриньяр.
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