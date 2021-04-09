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Александр Головин подорожал на € 4 млн

Александр Головин подорожал на € 4 млн
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прибавил в трансферной стоимости.

Согласно обновлённой информации портала Transfermarkt, 24-летний футболист в настоящее время стоит € 23 млн — на € 4 млн больше, чем прежде.

Головин по-прежнему занимает первое место в списке самых дорогих российских игроков. В топ-5 также входят Марио Фернандес (ЦСКА, € 18 млн), Алексей Миранчук («Аталанта», € 17 млн), Матвей Сафонов («Краснодар», € 15 млн) и Антон Миранчук («Локомотив», € 14 млн).

Фото: Transfermarkt

Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 15 матчах французской Лиги 1, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

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