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Неймар приостановил переговоры с «ПСЖ». Он может вернуться в «Барселону»

Неймар приостановил переговоры с «ПСЖ». Он может вернуться в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар приостановил переговоры с клубом относительно нового контракта, сообщает Mundo Deportivo.

Такой шаг бразильца связан с тем, что он по-прежнему может вернуться в «Барселону». В стане сине-гранатовых допускают, что сделают предложение по Неймару в летнее трансферное окно, а многие игроки команды хотят возвращения бывшего партнёра. Действующее соглашение футболиста с парижанами истекает летом 2022 года.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 13 матчей в чемпионате Франции, забил шесть голов (три — с пенальти) и отдал три результативные передачи.

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