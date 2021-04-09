Неймар приостановил переговоры с «ПСЖ». Он может вернуться в «Барселону»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар приостановил переговоры с клубом относительно нового контракта, сообщает Mundo Deportivo.
Такой шаг бразильца связан с тем, что он по-прежнему может вернуться в «Барселону». В стане сине-гранатовых допускают, что сделают предложение по Неймару в летнее трансферное окно, а многие игроки команды хотят возвращения бывшего партнёра. Действующее соглашение футболиста с парижанами истекает летом 2022 года.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 13 матчей в чемпионате Франции, забил шесть голов (три — с пенальти) и отдал три результативные передачи.
Неймар отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Баварией»
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