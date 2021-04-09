«Валенсия» выступила с заявлением после расследования расистского скандала от Ла Лиги

«Валенсия» на своём официальном сайте опубликовала заявление, посвящённое расследованию Ла Лиги инцидента в матче 29-го тура чемпионата Испании с Кадисом (1:2).



Напомним, защитник «летучих мышей» Муктар Дьякаби заявил, что во время встречи оппонент Хуан Кала назвал его «дерьмовым негром». Матч был прерван, а затем возобновлён после замены Дьякаби. Компания, занимающаяся улучшением аудиозаписи и чтением по губам, не выявила расистских оскорблений со стороны Калы.



«Ла Лига направила нам отчёты и результаты расследования, а также объяснила, как оно проходило. Исходя из доступных видео- и аудиотестов, в рамках расследования нельзя подтвердить «ВСЕХ» слов, сказанных в адрес Дьякаби. Но отсутствие доказательств не означает, что этого не было. Хотим обратить внимание, что Ла Лига провела собственное расследование, но оно никак не повлияло на позицию клуба относительно произошедшего. Мы по-прежнему полностью поддерживаем Дьякаби. Наша цель — добиться изменений и полноценного ответа на этот серьёзный инцидент.



Тем не менее мы считаем позитивным тот факт, что начались переговоры относительно новых правил, направленных на борьбу с расизмом в футболе. Мы гордимся Дьякаби, футболистами, тренерским штабом и их реакцией на случившееся во время матча», — говорится в заявлении.

В компании по чтению по губам не выявили расистских оскорблений в адрес игрока «Валенсии»