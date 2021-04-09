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Гари Невилл хотел бы видеть Рафаэля Варана в составе «Манчестер Юнайтед»

Гари Невилл хотел бы видеть Рафаэля Варана в составе «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в ходе общения с болельщиками в «Твиттере» ответил на вопрос о том, какие позиции стоит усилить «красным дьяволам».

«Центральный защитник, форвард, правый вингер», — написал Невилл.

Один из подписчиков спросил Невилла: «Если бы вы могли взять у конкурента любого игрока для «Манчестер Юнайтед», кто бы это был? Гари ответил: «Варан».

Французский защитник Рафаэль Варан выступает за мадридский «Реал».

Вчера, 8 апреля, «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл испанскую «Гранаду» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы со счётом 2:0. Ответная встреча состоится 15 апреля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).

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