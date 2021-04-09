Пол Скоулз назвал нападающих, которые подошли бы «Манчестер Юнайтед»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз ответил на вопрос о том, какие форварды нужны «красным дьяволам».
«Очевидно, что Холанд, нет? Гарри Кейн. Нужны игроки такого плана, но перейдут ли они в «Манчестер Юнайтед» на этом этапе? Может ли «Манчестер Юнайтед» заплатить за них? Пожалуй, да. Но игроки сами решат, в каком клубе хотят продолжить карьеру. Думаю, эти двое могут выбрать любой клуб в Европе», — приводит слова Скоулза BT Sport.
Норвежский нападающий Эрлинг Холанд выступает за дортмундскую «Боруссию». Англичанин Гарри Кейн защищает цвета «Тоттенхэм Хотспур».
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»
Бывший капитан «Манчестер Сити» высказался об отце Эрлинга Холанда
Рекомендуем вам
- 9 апреля 2021
-
13:00
-
12:58
-
12:50
-
12:47
-
12:41
-
12:33
-
12:27
-
12:23
-
12:23
-
12:00
-
11:55
-
11:47
-
11:45
-
11:43
-
11:25
-
11:12
-
10:59
-
10:28
-
10:06
-
10:05
-
09:54
-
09:43
-
09:34
-
09:00
-
08:53
-
08:25
-
07:20
-
06:54
-
06:00
-
02:55
-
02:21
-
02:01
-
01:37
-
01:18
-
00:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам