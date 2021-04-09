Пол Скоулз назвал нападающих, которые подошли бы «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз ответил на вопрос о том, какие форварды нужны «красным дьяволам».

«Очевидно, что Холанд, нет? Гарри Кейн. Нужны игроки такого плана, но перейдут ли они в «Манчестер Юнайтед» на этом этапе? Может ли «Манчестер Юнайтед» заплатить за них? Пожалуй, да. Но игроки сами решат, в каком клубе хотят продолжить карьеру. Думаю, эти двое могут выбрать любой клуб в Европе», — приводит слова Скоулза BT Sport.

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд выступает за дортмундскую «Боруссию». Англичанин Гарри Кейн защищает цвета «Тоттенхэм Хотспур».

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»